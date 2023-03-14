14 марта, 05:44

Казахстан договорился с Россией об импорте 850 тыс. тонн дизтоплива в 2023 году

По словам министра энергетики республики Болата Акчулакова, в случае необходимости Казахстан может воспользоваться этим объемом

АСТАНА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана договорились с российской стороной об импорте до 850 тыс. тонн дизельного топлива в текущем году. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Если топлива не будет хватать, мы будем его импортировать. В принципе запасы мы собрали, надеемся пройти этот сезон достаточно удачно. План Б у нас есть - это импорт. Мы договорились с Российской Федерацией на поставку до 850 тыс. дизельного топлива в этом году", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости Казахстан может воспользоваться этим объемом. 

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