Отбор газа из ПХГ ЕС начал снижаться

Заявки на транзит российского газа через территорию Украины составляют 42,4 млн куб. м

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы начал резко снижаться, в то время как закачка в них наоборот растет. При этом мощности регазификации СПГ в ЕС задействованы лишь наполовину на фоне остановки СПГ- терминалов во Франции из-за забастовок. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины составляют 42,4 млн куб. м.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 12 марта, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 207 млн куб. м. В то же время закачка выросла до 50 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 47,92 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 119-й день с момента достижения максимума их заполнения на 12,43% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 19 марта 2022 года, когда в них оставалось лишь 25,5% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 56,5% (на 20,32 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 61,4 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой была выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения. Западные нефтегазовые компании также заявляли, что энергокризис в Европе далек от завершения, и выражали опасения относительно возможности заполнить хранилища к следующему отопительному сезону.

Текущая неделя в Европе в целом прогнозируется теплее предыдущей. В первой половине недели температуры во многих странах ЕС окажутся выше климатической нормы, к середине семидневки они опустятся до уровня прошлой недели, а к концу недели вновь вырастут. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте составляет порядка 17%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются низкими на фоне продолжающейся остановки СПГ-терминалов во Франции из-за забастовок. Работники трех из четырех французских терминалов 6 марта прекратили работу на семь дней в знак протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены лишь на 47% от максимума. Средняя цена закупки газа в марте упала до $498 за тыс. куб. м. 9 марта она и вовсе опустилась ниже $450 впервые с конца июля 2021 года. Однако к концу недели произошел резкий рост цены и поднялась почти до $600.

Поставки газа РФ через Украину

Заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 14 марта находятся на уровне 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Поставки российского газа вернулись к прошлогодним показателям.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Экспорт "Газпрома" в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке. Так, два из четырех видов контрактов "Газпрома" в январе были не выгодны покупателям из-за наличия временного лага, поэтому в период падения цен потребители перешли на спотовый рынок. Однако в феврале, когда контрактные цены начали сравниваться со спотом, поставки "Газпрома" в Европу снова выросли.