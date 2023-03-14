Сальдо заявил о попытках бизнесменов переводить гривну на Украину

По словам врио губернатора Херсонской области, любые махинации с гривной и другой иностранной валютой будут пресекаться

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Некоторые бизнесмены в Херсонской области пытаются переводить гривну на Украину. Такие попытки будут жестко пресекаться, заявил в интервью ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Я в очередной раз хочу предупредить всех, кто продолжает переводить гривну любыми незаконными методами на Украину на поддержку агрессии против Херсонской области и всей Российской Федерации: такие случаи будут выявлены, инициаторов ждет очень строгое наказание. Такие случаи, к сожалению, есть. Нерадивые бизнесмены находят лазейки", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что любые махинации с гривной и другой иностранной валютой будут пресекаться.