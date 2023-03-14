Число поддержанных Фондом развития промышленности проектов достигло 1,3 тыс.

Общая сумма финансирования составила более 380 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 1,3 тыс. проектов на сумму 380 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Фонд развития промышленности профинансировал 1,3 тыс. проектов промышленных предприятий на общую сумму более 380 млрд рублей. Юбилейным стал проект пермской компании "Белтпром конвейер" по созданию серийного производства комплектующих для конвейеров, которые в основном используются в пищевой промышленности", - сказано в сообщении.

Поясняется, что конвейеры с подвижной частью в виде модульной ленты или цепи - набора рядов соединенных осями пластмассовых модулей - имеют широкое применение в различных отраслях промышленности. Из стандартных модулей может быть собрана конвейерная лента любых размеров. Потребителями продукции пермского предприятия станут крупные агрохолдинги, в числе которых "Русагро", "Комос групп" и "Сибагро", а также "Птицефабрика Акашевская", "Атяшево", "Микояновский мясокомбинат", "Тюменский аккумуляторный завод". Общий бюджет проекта составляет 125,8 млн рублей.

"Сегодня доля российских модульных лент и цепей для таких конвейеров составляет порядка 10%. Основные объемы поставляются из-за рубежа. ФРП предоставил на запуск нового производства 100 млн рублей в виде льготного займа в рамках программы "Комплектующие изделия". Реализация проекта позволит заместить часть импорта, при этом уровень локализации производства составит 100%", - приводятся в сообщении слова директора ФРП Романа Петруцы.

По словам генерального директора ООО "Белтпром конвейер" Алексея Макарова, которого цитирует пресс-служба, емкость российского рынка модульных лент для конвейера составляет от 15 млн до 16 млн единиц. "С помощью льготного займа ФРП мы запустим производство этой продукции, что позволит заместить более 15% импорта и даст возможность потребителям существенно сократить расходы на оснащение конвейеров", - приводятся его слова в сообщении.

Фонд развития промышленности, который был создан в 2014 году, предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Флагманская программа фонда - "Проекты развития" - направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Также у ФРП есть программы "Комплектующие изделия", "Автокомпоненты", Приоритетные проекты", "Производительность труда", "Лизинг", "Маркировка товаров" и "Экологические проекты". Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.