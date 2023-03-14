Торги Токио на фоне банковского кризиса США завершились падением более 2%

Это стало самым большим снижением за последние три месяца

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Сильным падением котировок завершились во вторник торги на Токийской фондовой бирже на фоне банковского кризиса в США. Об этом свидетельствуют официальные данные торгов.

Индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, на момент закрытия торгов в 15:00 по местному времени (09:00 мск) потерял 2,19% и вышел на отметку в 27 222,04 пункта. Это стало самым большим снижением за последние три месяца.

На этом же фоне ослаб курс доллара по отношению к японской иене, потеряв 0,7% и выйдя на отметку в 133,54-133,55 иен за доллар. В то же время местные аналитики сходятся во мнении, что ситуация в банковском секторе США в целом окажет ограниченное влияние на фондовые рынки, поскольку не является системным кризисом. Японские власти, включая министра финансов Сюнъити Судзуки, в свою очередь, также выразили мнение, что вероятность того, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) окажет серьезное влияния на финансовую систему Японии, невелика.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением острейшего финансового кризиса 2008 года.