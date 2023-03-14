Российский рынок акций перешел к разнонаправленной динамике индексов Мосбиржи и РТС

По данным на 10:23 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,17%, индекс РТС опускался на 0,18%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии и в начале основной сессии на Московской бирже во вторник демонстрировал снижение ведущих индексов. Затем индекс Мосбиржи перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:23 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,17% и находился на уровне 2 273,43 пункта, а индекс РТС опускался на 0,18%, до 952,25 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 266,78 пункта (-0,12%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,27%, до 951,46 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,29%, до 75,22 рубля. Евро терял 0,04% и находился на отметке 80,42 рубля, курс юаня поднимался на 0,06%, до 10,934 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:23 мск.