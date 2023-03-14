"Почта России" до осени введет в городах с населением от 500 тыс. сервис срочной доставки

Как отметили в компании, в настоящее время он работает более чем в 1,5 тыс. отделениях в 16 крупных городах страны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Почта России" планирует до осени текущего года запустить сервис срочной доставки посылок во всех городах РФ с населением более 500 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе почтового оператора.

"Почта России" до осени запустит во всех городах с населением больше 500 тыс. человек сервис срочной доставки посылок", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время, как отметили в компании, сервис запущен более чем в 1,5 тыс. отделениях в 16 крупных городах страны, услугой воспользовались более полумиллиона клиентов почтового оператора. "Половину всех заявок на новую услугу оставляют клиенты в Москве и Санкт-Петербурге. Следующие в рейтинге по количеству доставок - Екатеринбург и Краснодар", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, "Почта России" доставляет посылки из отделений получателям на дом с помощью собственных курьеров и логистических компаний, например, таких как "Яндекс Доставка". Каждый заказ поступает на внутреннюю платформу, где система в автоматическом режиме подбирает лучший вариант по скорости и качеству исполнения, что позволяет обрабатывать большое количество отправлений и следить за результатом доставки в реальном времени.