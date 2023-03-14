РБК: РСПП разрабатывает платформу для трансграничных платежей в режиме конфиденциальности

Как сообщило издание, запуск прототипа платформы произойдет в конце марта и будет протестирован на группе почти из 30 организаций

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ведет разработку цифровой платформы для организации трансграничных платежей. С ее помощью компании и финансовые организации смогут выстроить отношения в конфиденциальном режиме, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрея Лисицына.

"Мы делаем сейчас платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, которая призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях", - сказал Лисицын изданию.

По его словам, запуск прототипа платформы произойдет в конце марта и будет протестирован на группе почти из 30 организаций, решение о дальнейшем масштабировании проекта планируется принять к середине лета 2023 года.

Как отмечает РБК, на платформе корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить, а финансовые организации, в том числе не из России, - какие возможности по переводу могут предложить, сообщил Лисицын. Особенностью системы будет анонимность, необходимая для минимизации санкционных рисков. Лисицын отмечает, что конфиденциальность будет обеспечиваться не только средствами информационной безопасности, но и за счет того, что в системе в режиме онлайн будет реализован принцип "никто не видит никого", участникам платформы будет доступна только обобщенная информация.

По словам Лисицына, чтобы выстроить отношения по конкретному запросу бизнеса, оператор системы (РСПП) будет самостоятельно информировать о нем канал для осуществления расчетов (финансовую организацию или финтех-компанию). "В системе, естественно, будет обеспечиваться принцип приоритетной защиты канала: их [каналов] немного, и сужение их числа влечет негативные последствия для многих компаний. Поэтому по конкретному запросу информация для комплаенса корпорации будет сначала передаваться только каналу для осуществления расчетов", - отметил Лисицын. На платформе будет также реализована система оценки финансовой устойчивости присоединяющихся к ней организаций для снижения рисков недобросовестности, пишет РБК.

В РСПП также надеются, что помимо прикладной пользы для компаний платформа позволит получить аналитическую базу для принятия решений о направлениях развития финансового рынка в будущем, отмечает издание. Лисицын также добавил РБК, что платформа даст эмпирическую основу для понимания того, какие валюты и направления являются приоритетными для нашей экономики, причем только мягкими валютами в своем выборе бизнес ограничен не будет.