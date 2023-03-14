В Сбербанке считают, что проблемы банков США вряд ли могут повториться в России

Как заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, российская банковская система устойчива

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская банковская система устойчива, поэтому проблем, подобных ситуации с рядом американских банков, возникнуть не может, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая в Совете Федерации.

"Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может. У нас регулятор действует абсолютно по-другому, и в общем-то мы видим, что у нас проблем с банковской системой нет", - отметил он.

Ведяхин подчеркнул, что американский банк Silicon Valley Bank не проходил стресс-тесты и не смог получить у местного регулятора необходимую ликвидность, в результате чего был вынужден продавать активы.

О ситуации с SVB Financial Group и Signature Bank

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.