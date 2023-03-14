Глава Росатома заявил, что госкорпорация думает об ответных мерах на санкции

По словам Алексея Лихачева, санкционное давление на Россию будет нарастать

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Росатом готов к росту санкционного давления и думает об ответных мерах на санкции в отношении организаций атомной отрасли. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев во вторник.

"Мы понимаем, что санкционное давление будет нарастать. Мы к этому готовы. И думаем об ответных мерах, потому что никому не позволим получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги", - процитировали его слова в ходе выступления в научном центре ТРИНИТИ в Telegram-канале газеты атомной отрасли "Страна Росатом".

Лихачев отметил, что смысл санкций - отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые секторы российской экономики от международного сотрудничества. "Сразу скажу: это никак не повлияет на поставленные нами цели. Конечно, определенные трудности возникнут, их уже немало. Но дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними - международные контакты и обмен информацией", - подчеркнул он.

В конце февраля Великобритания ввела санкции в отношении ряда членов руководства Росатома и предприятий российской атомной отрасли. Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс намерен добиваться внесения в очередные пакеты санкций Евросоюза мер против госкорпорации.