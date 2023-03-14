14 марта, 07:44,
обновлено 14 марта, 08:09

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
© AP Photo/ Khalil Hamra

По словам замглавы ведомства Александра Грушко, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по сделке выполнялись

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Зерновая сделка продлена на 60 дней, заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер", - сказал Грушко.

По словам Грушко, сделка продлевается на прежних условиях.

Он добавил, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по снятию санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки выполнялись. "Мы настойчиво будем добиваться того, чтобы все те обещания, обязательства, которые были даны России по части выполнения именно второго трека [зерновой сделки], а это снятие всех санкций - прямых и косвенных - для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены", - сказал он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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