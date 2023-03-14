14 марта, 08:06

"Вкусно - и точка" полностью восстановила географию доставки

Ее осуществляют партнеры-агрегаторы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" восстановила доставку из всех точек, ранее к ней подключенных и входивших в сеть McDonald's. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания "Вкусно - и точка" завершила работу по расширению радиусов зон доставки. Теперь доставка возобновлена в полном объеме из всех предприятий сети, ранее к ней подключенных", - отмечается в сообщении.

Доставку осуществляют партнеры-агрегаторы - сервисы "Яндекс Еда", Delivery Club и Broniboy. Сейчас сервис доступен из более чем 760 предприятий "Вкусно - и точка" в 149 городах.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания, пришедшая на смену сети McDonald's, постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети. 

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