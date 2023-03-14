Экс-премьер Украины заявил, что Киев станет банкротом, если прекратятся "западные подачки"

Николай Азаров напомнил, что Киев планирует увеличить военные расходы более чем на $14 млрд

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украина сразу же станет банкротом, если прекратятся "западные подачки", заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

"От своевременности поступления средств Запада будет зависеть возможная эмиссия гривны и рост инфляции, обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета - пенсий и зарплат бюджетников. В бюджете планируется срочно, в текущем месяце, увеличить военные расходы на более чем 0,5 трлн гривен (свыше $14 млрд - прим. ТАСС). И это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Сейчас все налоги, собираемые государством, идут на военные расходы. Страна деградирует, потому что если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом", - написал он во вторник в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Азаров напомнил, что большая часть дефицита госбюджета Украины обеспечивается правительством США ($9,9 млрд грантовой помощи), ЕС с программой макрофинансовой помощи в €18 млрд. "Однако даже с учетом этого Украине нужно еще $10 млрд для покрытия дефицита госбюджета", - добавил экс-премьер.

В понедельник кабмин Украины одобрил законопроект об увеличении бюджетных расходов на сумму 537 млрд гривен ($14,68 млрд). Большая часть этой суммы, как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, будет направлена на военные нужды. Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная рада. Ранее в бюджете было запланировано 2,6 трлн гривен ($71,1 млрд) расходов, из них на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,141 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% от ВВП.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский уже предложил Западу полностью его покрыть. Нацбанк ожидает, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Киеву западными партнерами, превысит $38 млрд. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению.