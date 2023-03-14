В Турции приветствуют продление на новый срок зерновой сделки

В Анкаре считают ее важной инициативой, подтверждающей возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Турция приветствует продление на новый срок зерновой сделки, считая ее важной инициативой, подтверждающей возможность урегулирования всех кризисов путем доброй воли и диалога. В Анкаре высказываются за продолжение этой инициативы, говорится в заявлении Минобороны Турции во вторник.

"Позитивно оцениваем шаги, предпринятые сторонами по продлению инициативы. Наш министр [национальной обороны] по поручению президента продолжает переговоры и координацию со своими коллегами и соответствующими инстанциями по успешной реализации зерновой инициативы, учитывая требования сторон, и продлению соглашения. На указанных переговорах сторонам напоминается важность зерновой сделки, оказывающей положительное влияние на человечество и доказывающей возможность урегулирования всех кризисов в мире путем доброй воли и диалога, а также на необходимость ее продления", - отмечается в документе.

В нем говорится, что в рамках реализации договоренностей по черноморской зерновой инициативе, достигнутых 22 июля 2022 года в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН, из украинских портов вывезено 24 млн тонн продовольствия.

"Турция, как прежде, продолжит прилагать усилия для обеспечения в регионе мира и оказания гуманитарной помощи", - указывается в заявлении.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В ноябре зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.