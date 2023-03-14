14 марта, 08:40

Мишустин: новые регионы важно обеспечить всеми объектами электросетевой инфраструктуры

По оценке главы правительства, "стабильная работа электросетевого хозяйства - залог поступательного развития государства и выполнения национальных целей развития"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вошедшие в состав России четыре новых региона необходимо обеспечить всей электросетевой инфраструктурой. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на встрече с генеральным директором, председателем правления ПАО "Россети" Андреем Рюминым.

"В прошлом году к Российской Федерации присоединились четыре новых региона. Важно обеспечить эти новые регионы соответствующими объектами сетевой инфраструктуры", - сказал он, попросив доложить, что компания уже сделала в этом направлении.

В целом же, по оценке главы правительства, "стабильная работа электросетевого хозяйства - залог поступательного развития государства и выполнения национальных целей развития".

Мишустин попросил Рюмина внимательно следить за всеми проектами, так как необходимо продолжать реализацию всех намеченных планов. "Держите это на особом контроле", - поручил он.

Говоря о работе "Россетей", премьер указал, что, благодаря своей инфраструктуре, компания связывает практически всю страну, помогает обеспечить регионы надежным, качественным и доступным энергоснабжением.

"В целом по итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров. Несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные негативные прогнозы, [она] показала рост. И отрадно, что это было в год, когда мы проводили серьезную реорганизацию группы "Россети", - сказал председатель кабмина.

Он добавил, что основным результатом стало повышение ответственности, эффективности управления электросетевым хозяйством страны. "Мы надеемся, что такой шаг в первую очередь скажется на реализации инвестиционных проектов и, конечно, повышении надежности электропередачи, что очень важно для всех потребителей", - заключил Мишустин. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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