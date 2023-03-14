Объем инвестиций в экономику Башкирии вырос почти на 6% по итогам 2022 года

Глава республики Радий Хабиров добавил, что темпы роста превышают среднероссийские

УФА, 14 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Башкирии в 2022 году превысил 512 млрд рублей, рост составил почти 6%. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

"Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей. Темпы роста превышают среднероссийские. Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2% - это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе", - написал Хабиров.

Как сообщалось в декабре 2022 года, более 60% от всех инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций региона осуществляется по линии промышленности. При не совсем благоприятной макроэкономической обстановке промышленность Башкирии сохранила положительную динамику, обеспечив рост промышленного производства на 3% по итогам 10 месяцев 2022 года.