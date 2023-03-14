В Крыму в июне начнут продажу национализированных объектов украинских олигархов

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что в процессе национализации все объекты рассматриваются антитеррористической комиссией, решение по каждому из них принимается коллегиально

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Первые национализированные объекты имущества, ранее принадлежавшие украинским бизнесменам и другим гражданам Украины, занимающим антироссийскую позицию, планируется продать в июне. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Продажи начнутся, как оценки начнут выходить. Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий - все в продажу. <…> С июня начнем продавать. Только подготовительные работы нас держат по срокам. Технически все, что сможем, продадим в этом году", - сказал Аксенов, пояснив, что национализированное имущество должно пройти оценку, должны быть оформлены акты приема-передачи и так далее.

Он добавил, что в процессе национализации все объекты рассматриваются антитеррористической комиссией, решение по каждому из них принимается коллегиально, что позволяет исключить риски рейдерского захвата имущества.

"Все проходит через антитеррористическую комиссию, через ФСБ, коллеги из правительства смотрят. <…> Главное - это наличие действующего украинского учредителя. Ни один россиянин с российским гражданством под это не попадает, только украинские гражданин. И если есть его открытая позиция и отношения с националистами", - отметил Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что всего может быть национализировано около 2 тыс. объектов. "Бахчисарайский цементный завод останется в собственности государства, продаваться не будет, это будет республиканское предприятие. Потому что строительная отрасль у нас сейчас основная, и никакого смысла [продавать его] сейчас нет. Все остальное уйдет с торгов", - рассказал Аксенов.

Новые регионы

Аксенов также считает, что подобная практика должна быть применена и в новых регионах.

"Там другого пути просто нет. Собственники могли побросать [имущество] и сбежать на Украину, особенно, если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о необходимости национализации в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

При этом, по его словам, такую работу нужно провести по возможности в максимально короткие сроки. "Я коллегам [в новых регионах] говорю: секрет успеха - скорость принятия решений. Если это будут пытаться решить в рамках федерального законодательства, на это все уйдут не годы, а десятки лет. Максимальные полномочия должны быть у местных органов власти, у губернаторов", - пояснил Аксенов.

Кроме того, граждане РФ, открыто поддерживающие Украину и выступающие против действий России, не должны вести бизнес и зарабатывать на территории страны, решение об этом необходимо принять на законодательном уровне, считает Аксенов. "Я считаю, что всех людей, которые против страны выступают, надо законодательно "обнулить". <…> То, что бизнеса здесь быть не должно, это очевидно. Это надо принимать на федеральном уровне. Врагам страны, которые финансируют военные действия против нас, против мирного населения, давать здесь зарабатывать, по-моему, <…> аморально", - сказал он.

Глава Крыма добавил, что процедура национализации имущества, которая в настоящее время проводится в регионе в отношении антироссийски настроенных граждан Украины, к гражданам РФ не применяется вне зависимости от их позиции.

О национализации

В феврале глава региона поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в их числе АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", имущество ООО "РусЛайн ко". Госсовет республики на февральской сессии принял решение о национализации около 500 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо Киев". Всего на данный момент национализировано около 700 объектов.