МИД РФ: Россия находится в контакте с властями Турции по вопросу транзита грузов

Как ранее сообщили газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости", республика якобы остановила транзит в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты с турецкими властями по теме транзита грузов, который был якобы прекращен Турцией в соответствии с введенными западными странами ограничениями в отношении РФ. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы сейчас находимся в контакте с турецкими властями, не буду комментировать, надо разобраться", - сказал он, отвечая на вопрос о прекращении Турцией транзита грузов в Россию.

Ранее газеты "Коммерсантъ" и "Ведомости" сообщили со ссылкой на российские компании, занимающиеся логистикой, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Турецкая таможня, как утверждается, блокирует грузы для России на спецскладах, если они прибывают из стран, которые ввели санкции против РФ.

Посольство и торгпредство России в Анкаре выясняют причину проблем с оформлением торговых операций ряда российских компаний в Турции.