Эксперт: доля российских лекарств в РФ растет независимо от прекращения рекламы западных

Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк отметил, что реально оценить влияние прекращения маркетинговой деятельности в России западных компаний можно будет по итогам 2023 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля российских производителей лекарств на аптечном рынке увеличивается, но эта тенденция не связана с прекращением западными компаниями рекламной деятельности в РФ. Об этом сообщил во вторник генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк, выступая на XX Аптечном саммите "Эффективное управление аптечной сетью".

"Мы видим, что доля российских производителей на аптечном рынке увеличивается. Но она увеличивается уже давно, постепенно. Возможно, 2022 год не был годом, когда на это повлиял уход из рекламы западных производителей", - сказал он.

Эксперт добавил, что реально оценить влияние прекращения маркетинговой деятельности в России западных компаний можно будет по итогам 2023 года.

Что касается каналов продажи лекарств, то в России отмечается увеличение доли онлайн-торговли. Если в 2020 году она составляла 6,6% от всех аптечных продаж, то в 2021 году она возросла до 8,6%, а в 2022 году - до 11,6%. При этом стоимость заказанных онлайн рецептурных лекарств в 2022 году была почти вдвое ниже, чем в офлайн-сегменте. Наиболее высокая доля онлайн-сегмента в прошлом году была отмечена в Москве (20,4%), Приморском крае (20,2%), Санкт-Петербурге (18,5%), Севастополе (16,8%) и Хабаровском крае (15%), рассказал глава DSM Group.