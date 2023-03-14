Белоруссия поставила в Россию продукцию продовольствия на $6 млрд в 2022 году

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадима Шагойко, страна и дальше готова выстраивать взаимовыгодное партнерство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Белоруссия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в РФ более чем на 24% по итогам 2022 года, этот показатель достиг $6 млрд. Такие данные привел заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко, выступая во вторник на открытии II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.

"Основным торгово-экономическим партнером и импортером белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия является РФ. В 2022 году в Россию поставлено продовольствия на $6 млрд, или 124,5% к уровню 2021 года. Продукция поставлялась в 76 регионов РФ", - сказал Шагойко, отметив, что Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к числу основных покупателей среди субъектов РФ.

Замминистра отметил, что "в целях обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства Беларусь и дальше готова выстраивать сотрудничество и взаимовыгодное партнерство".

По его словам, высокий уровень самообеспеченности продовольствием позволил Белоруссии достичь значительных результатов в наращивании экспорта. "По итогам 2022 года за пределы страны поставлено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $8,3 млрд, что более чем в 16 раз превышает показатель 2000 года", - отметил он. Товарная структура экспорта представлена молочной, мясной и рыбной продукцией, маслом рапса, овощами, картофелем и продукцией их переработки, напитками, кондитерскими изделиями. Шагойко рассказал, что продукция белорусского АПК поставляется в порядка 100 стран мира.

Заместитель главы ведомства также отметил, что производство молока и мяса в Белоруссии ежегодно увеличивается. "В 2025 году планируется увеличить производство мяса к уровню 2022 года на 10%, а также превысить планку в 9 млн тонн молока", - сказал он.

"Белорусский АПК имеет значительные резервы для увеличения экспортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, в том числе в РФ", - подытожил Шагойко.

Второй Белорусский продовольственный форум проходит с 14 по 16 марта при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. По данным организаторов, в мероприятиях форума примут участие более 200 делегатов из 8 регионов Северо-Западного федерального округа России, а также около 30 компаний из Белоруссии.