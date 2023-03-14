Число проверок бизнеса в РФ в 2022 году стало минимальным в истории

Как заявил председатель комитета РСПП Валерий Казикаев, контрольно-надзорные мероприятия проводились в рамках лишь 104 из 140 видов контроля в отношении почти 180 тыс. компаний

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Объем контрольной деятельности в отношении российского бизнеса в 2022 году стал минимальным в истории из-за антикризисных мер и продления моратория на проверки. Об этом сообщил председатель комитета РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, член правления РСПП, председатель совета директоров "Удоканской меди" Валерий Казикаев.

"Можно сказать, что объем контрольной деятельности в 2022 году вследствие антикризисных мер и продления моратория, является минимальным за всю современную историю России. Например, количество проверок стало меньше на 40%, чем в 2020 году, а если сравнивать с 2021 годом, то оно сократилось в три раза", - сказал он в ходе форума РСПП "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: новые условия и решения".

Казикаев отметил, что контрольно-надзорные мероприятия проводились в рамках лишь 104 [из 140] видов контроля в отношении почти 180 тыс. компаний. Для сравнения: в 2020 году было проверено около 240 тыс. организаций. Также было объявлено почти 1,5 млн предостережений и проведено более 500 тыс. профилактических визитов, указал он.

"Вместе с тем меры по либерализации иногда приводят к негативным последствиям в некоторых сферах. Например, мы знаем о случаях роста фальсификата по цементу на 5,2%, по сухим строительным смесям - на 30%, немного по стальным трубам - на 3%", - добавил председатель комитета РСПП.