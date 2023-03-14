В Башкирии бюджет весенних полевых работ вырос на 10%

На проведение работ в регионе направят почти 23 млрд рублей

УФА, 14 марта. /ТАСС/. Финансирование весенних полевых работ в 2023 году в Башкирии составит почти 23 млрд рублей, рост по сравнению с 2022 годом составляет около 10%. Половина суммы будет обеспечена за счет краткосрочных кредитов, сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Ирик Сураков на заседании в госсобрании во вторник.

"В текущем году стоимость финансирования весенних полевых работ ожидается на уровне 23 млрд рублей, или 110% к уровню 2022 года. Как и в предыдущие годы, одним из главных инструментов пополнения оборотных средств предприятий является привлечение льготных краткосрочных кредитов. По итогам 2022 года на весенние полевые работы привлечено 611 кредитов на сумму 9 млрд, в этом году планируется привлечь порядка 10 млрд рублей", - сообщил Сураков.

Согласно данным его презентации, среди расходов большая часть - почти 6 млрд рублей - приходится на покупку удобрений, более 4,4 млрд - на средства защиты растений. Кроме кредитов, источниками финансирования обозначены выручка от продажи продукции растениеводства - 6,1 млрд, господдержка - 3,3 млрд рублей.

Предварительно, в республике полевые работы начнутся в отдельных районах в начале-середине апреля. Засеят 1,76 млн га зернового клина, что соответствует уровню 2022 года, отметил Сураков. При этом на поля выйдут примерно на 300 тракторов больше, чем годом ранее.