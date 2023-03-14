На Ростовской АЭС завершили модернизацию оборудования энергоблока №2

По итогам работ в гермозону энергоблока внедрили систему автоматического регулирования разрежения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники Ростовской АЭС завершили модернизацию оборудования реакторного и турбинного отделений, а также систем вентиляции на энергоблоке №2. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"На энергоблоке №2 Ростовской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта специалисты завершили работы по модернизации оборудования реакторного и турбинного отделений, а также систем вентиляции. Работы начались 11 февраля этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в гермозоне энергоблока в рамках модернизации приточной вентсистемы была внедрена система автоматического регулирования разрежения. Приводные турбины турбопитательных насосов оснащены электронным автоматом безопасности, а в системах вентиляции внедрены средства технологического управления и контроля расхода воздуха.

Как отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, в этом году также предстоит провести планово-предупредительный ремонт и модернизировать оборудование на энергоблоке №1 Ростовской АЭС. "Полностью завершить работы в рамках планово-предупредительного ремонта на энергоблоке №2 планируется до конца марта", - добавил он.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.