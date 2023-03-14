Корпоративных клиентов Silicon Valley Bank могут поддержать за счет простых вкладчиков

По словам претендента на пост президента США от республиканцев Вивека Рамасвами, действуя таким образом, власти США подталкивают банки и вкладчиков к более рискованным действиям в будущем

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Власти США поддержат корпоративных вкладчиков американского банка Silicon Valley Bank (SVB) после его банкротства в убыток простым вкладчикам. Такое мнение выразил газете New York Post в понедельник претендент на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

"Просто дружеское напоминание: обычные клиенты должны будут нести бремя этого спасения за счет более высоких сборов Федеральной комиссии по страхованию вкладов", - отметил политик. По словам Рамасвами, руководители стартапов смогли убедить общественность, что если власти не окажут им помощь, то уже в ближайшие дни в США начнется массовое изъятие вкладов из банков и паника. В результате министр финансов США Джанет Йеллен объявила, что технологические компании, разместившие средства в SVB, получат компенсацию, даже если объемы их вкладов были выше застрахованных лимитов.

"Это называется кумовством - изменять правила, чтобы помочь немногим избранным, - считает Рамасвами. - 98% политических пожертвований от этих спасенных компаний направлялись на поддержку Демократической партии". В этом шаге правительства 37-летний политик видит "четкий сигнал американскому народу": правила можно поменять при условии принадлежности к привилегированному классу. По его оценке, действуя таким образом, власти США подталкивают банки и вкладчиков к более рискованным действиям в будущем.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени острейшего финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является его фактическим повторением.