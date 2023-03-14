Срок погашения кредита "Билайна" от "Сбербанка" на 45 млрд рублей продлили на пять лет

Размер процентной ставки с 13 марта 2023 года по 20 декабря 2026 года включительно составил 11% годовых

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Срок погашения кредита "Вымпелкома", работающего в РФ под брендом "Билайн" на сумму 45 млрд рублей, выданный "Сбербанком", продлен до 20 декабря 2031 года. Ранее срок погашения составлял пять лет, начиная с декабря 2021 года. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сервере раскрытия информации.

"Согласно заключенному дополнительному соглашению с даты его подписания стороны согласились изменить условия кредитования заемщика и изложить договор в новой редакции. Размер кредита по Кредитному договору составляет 45 млрд рублей. Срок погашения по данному кредитному договору устанавливается 20 декабря 2031 года", - говорится в сообщении.

Размер процентной ставки с 13 марта 2023 года по 20 декабря 2026 года включительно составляет 11% годовых, уточняется в сообщении компании. Далее, с 21 декабря 2026 года по дату полного погашения кредита размер процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс 1,9% годовых.

В декабре 2021 года телекоммуникационный холдинг Veon привлек кредиты от "Альфа-банка" и "Сбербанка" на сумму 45 млрд рублей каждый со сроком погашения пять лет. В апреле 2022 года Veon перевел кредит "Сбербанка" на сумму 45 млрд рублей на мобильного оператора "Билайн", сообщалось в материалах Veon.

В ноябре 2022 года Veon объявил о проведении процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком". Топ-менеджмент "Билайна" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе "Вымпелкома" у холдинга Veon. В соответствии с соглашением, Veon должен выручить от продажи актива 130 млрд рублей. Как было объявлено, сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года. Тогда же говорилось, что "Сбербанк" может прокредитовать сделку, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве и на топ-менеджера крупной IT-компании.