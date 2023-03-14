Эксперты считают, что Россия может стать мировым лидером по добыче атлантической трески

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в 2023 году РФ может обогнать Норвегию по объему добычи этого виды рыбы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия может стать мировым лидером по добыче атлантической трески в 2023 году, обогнав Норвегию. Об этом говорится в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

"Как следует из данных ФАО, Норвегия, которая многие годы была крупнейшим добытчиком трески, уступит свое место России. ФАО прогнозирует, что вылов Норвегии снизится на 100 тыс. тонн, до 278 тыс. тонн, а Исландии - на 10%, до 209 тыс. тонн. Вылов российский рыбаков при этом снизится с 340 тыс. тонн в 2022 году до 306 тыс. тонн в 2023 году", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, запасы атлантической трески находятся в "депрессивном" состоянии. Объем добычи этого виды рыбы в 2023 году может опуститься до исторического минимума в 1 млн тонн.

"Таким образом наша страна станет крупнейшим добытчиком атлантической трески в мире. Однако нужно учитывать тот факт, что рынок трески - это составная часть глобального рынка белой рыбы и в этом сегменте присутствует как дикая рыба (треска, минтай, хек), так и аквакультурная (пангасиус и тилапия). Кроме физического объема предложения (общий допустимый улов) на рыночные позиции каждой страны влияют способы производства продукции из соответствующих видов рыб и каналы ее продвижения. По совокупности указанных факторов, самая сильная рыночная позиция по-прежнему - у Норвегии", - считает президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом, по его мнению, Россия имеет неплохие шансы укрепить свое рыночное влияние в сегменте белой рыбы мирового рыбного рынка. "В целом колебания предложения внутри сегмента белой рыбы просто увеличивают рыночную конкуренцию между товарами-заменителями одной продовольственной категории - рыбной. Поэтому такая конкуренция в целом позитивно влияет на рыбную отрасль: "рыночный прилив поднимает все корабли", - считает он.

В ФАО ожидают, что из-за снижения предложения трески на мировом рынке цены на нее будут расти в течение всего года. Это может привести к переориентации потребительского спроса на более дешевую продукцию из минтая, пангасиуса и тилапии. "Действительно снижение объема предложения на фоне уменьшения вылова в комплексе с ростом цен открывает окно возможностей для производителей других видов продукции из белой рыбы. В первую очередь для филе минтая первой заморозки (производится из свежего сырья), которое производят только российские и американские рыбаки, неплохие рыночные перспективы и у пикши", - считает глава ВАРПЭ.