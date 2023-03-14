В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

В частности, они действуют в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской и Сумской областях Украины. Об этом сообщается на сайтах компаний "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Как проинформировало издание "Страна" со ссылкой на "Харьковоблэнерго", в Харьковской области также введены аварийные отключения света.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в Житомирской области введены сетевые ограничения. По данным "Укрэнерго", при росте потребления в регионе в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. "Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения", - отмечается в Telegram-канале компании.

Ранее в энергохолдинге "ДТЭК" сообщили, что в ряде районов Киева и Киевской области введены стабилизационные отключения электроэнергии.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По данным местных СМИ, речь может идти о крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ №5, которая снабжает теплом около трети жителей и ряд предприятий украинской столицы.