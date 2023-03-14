В Крыму считают, что "Миранда-медиа" повысит качество связи в новых регионах

Компания будет оказывать услуги мобильной связи и проводного интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, повысит качество связи и ее доступность в новых регионах России, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня Крым с его возможностями и опытом становится своеобразным хабом для новых субъектов Российской Федерации. Так, крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых территорий, что позитивно скажется на развитии бизнеса, повысит качество связи и ее доступность, а также позволит создать рабочие места для местного населения. Реализация подобных проектов позволит ускорить интеграцию новых территорий в экономическое пространство России. <…> Минцифры ищет оператора. "Миранда-медиа" в Крыму системно работает, хорошая репутация, есть специалисты. Решение принято. Я рад, что крымские компании работают на новых территориях", - сказал Аксенов.

Он добавил, что компания будет оказывать услуги мобильной связи и проводного интернета. При этом Аксенов не уточнил, будет ли "Миранда-медиа" работать на новых территориях под своим брендом. "По идее, надо заходить в открытую. Если они в Крыму работают, они под всеми санкциями уже находятся", - отметил Аксенов.

Минцифры РФ в понедельник сообщило, что "Миранда-медиа" готовит инфраструктуру для начала работы в Донецкой Народной Республике и приступит к работе в регионе до 1 мая.