14 марта, 09:24

В Крыму считают, что "Миранда-медиа" повысит качество связи в новых регионах

Компания будет оказывать услуги мобильной связи и проводного интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, повысит качество связи и ее доступность в новых регионах России, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Читайте также
В Крыму заработает новый мобильный оператор "Миранда-медиа"Мобильный оператор "Миранда-медиа" начнет работать в ДНР до 1 мая

"Сегодня Крым с его возможностями и опытом становится своеобразным хабом для новых субъектов Российской Федерации. Так, крупный крымский оператор связи выходит на рынки новых территорий, что позитивно скажется на развитии бизнеса, повысит качество связи и ее доступность, а также позволит создать рабочие места для местного населения. Реализация подобных проектов позволит ускорить интеграцию новых территорий в экономическое пространство России. <…> Минцифры ищет оператора. "Миранда-медиа" в Крыму системно работает, хорошая репутация, есть специалисты. Решение принято. Я рад, что крымские компании работают на новых территориях", - сказал Аксенов.

Он добавил, что компания будет оказывать услуги мобильной связи и проводного интернета. При этом Аксенов не уточнил, будет ли "Миранда-медиа" работать на новых территориях под своим брендом. "По идее, надо заходить в открытую. Если они в Крыму работают, они под всеми санкциями уже находятся", - отметил Аксенов.

Минцифры РФ в понедельник сообщило, что "Миранда-медиа" готовит инфраструктуру для начала работы в Донецкой Народной Республике и приступит к работе в регионе до 1 мая. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация