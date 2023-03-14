ЕС намерен ограничить инвестиции в выпуск товаров двойного назначения в третьих странах

По словам зампредседателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, это необходимо, чтобы не допустить утечки технологий

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз планирует ввести контроль за инвестициями европейских компаний в производство товаров двойного назначения в третьих странах, чтобы не допустить утечки технологий. Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Можно полностью запретить экспорт так называемых технологий двойного назначения, но по-прежнему остается возможность их утечки через инвестиции в предприятия", - приводит во вторник слова Домбровскиса газета Financial Times.

В то же время необходимо не допускать, как считает он, произвольного введения странами ограничений во внешней торговле по соображениям безопасности, а также уважать многосторонние режимы экспортного контроля. Надзор прежде всего будет осуществляться в таких сферах, как полупроводники, искусственный интеллект, квантовые, гиперзвуковые и биотехнологии, добавил Домбровскис.