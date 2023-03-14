Российские дилеры планируют продажи новых моделей зарубежных авто

В частности, среди них - Mazda Atenza, Toyota Avalon, HiPhi Z и Dongfeng E70

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские дилеры планируют представить на российском рынке несколько новых моделей зарубежных автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в "Ключавто" и "Авилон электро". Среди планируемых новинок - Mazda Atenza, Toyota Avalon и китайские HiPhi Z и Dongfeng E70.

Как сообщал ТАСС накануне, Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта более чем 10 автомобильными брендами: Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia.

"Мы всегда рассматриваем возможность расширения продуктового ассортимента "Ключавто". […] Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", - сообщила ТАСС директор по развитию компании "Ключавто" Юлия Овчинникова.

Директор "Авилон электро" Сергей Мелюх при этом отметил, что сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. "Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z", - отметил он.

Благодаря параллельному импорту среди электромобилей сейчас доступны в "Авилон электро", например, такие модели, как: Nissan Ariya, Polestar 2, Zeekr 001, HiPhi X, BYD Tang и Song Plus, Voyah Free, Voyah Dreamer, FAW Bestune NAT, GAC M8, Volkswagen ID3 и ID6, добавил Мелюх.