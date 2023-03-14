Volkswagen планирует завершить продажу трех "дочек" в России в первой половине 2023 года

Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в РФ 3 марта 2022 года

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen рассчитывает завершить продажу трех дочерних компаний в России местным инвесторам до конца первой половины текущего года. Об этом говорится в отчете компании за 2022 год, опубликованном на ее сайте во вторник.

"В четвертом квартале 2022 года было принято решение о продаже следующих полностью консолидированных дочерних компаний, отнесенных к сегменту "Финансовые услуги": ООО "Фольксваген Банк Рус", ООО "Фольксваген Груп Финанц", и ООО "Фольксваген Финансовые услуги Рус". Вслед за решением компетентного руководящего органа незамедлительно последовало выполнение плана по [их] продаже, который, как ожидается, будет завершен в первой половине 2023 года", - отмечается в документе.

В германском концерне также сообщили о достигнутой в декабре 2022 года договоренности о продаже дилерских компаний ООО "Порше Руссланд" и ООО "Порше Центр Москва", а также компании по оказанию финансовых услуг, ООО "Порше Файненшл Сервисес Руссланд" независимому инвестору. По условиям сделки Volkswagen может воспользоваться правом обратного выкупа не ранее чем через пять и не позднее чем через десять лет после продажи. Окончательная юридическая передача прав собственности должна быть завершена в течение первого квартала 2023 года.

С ноября 2007 года германский автомобильный концерн производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании "Фольксваген груп рус" и "Группа ГАЗ" заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. Компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России 3 марта 2022 года.