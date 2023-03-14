Песков: Россия надеется, что вторая часть зерновой сделки будет выполнена

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва ценит усилия ООН для реализации сделки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва надеется, что вторая часть зерновой сделки, подразумевающая снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, будет выполнена, заявил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот счет продолжаются контакты. Собственно, все согласны с тем, что вторая часть [зерновой сделки] должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что все-таки эта вторая часть будет реализована", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия ценит усилия ООН для реализации зерновой сделки, но "пробить глухую стену" коллективного Запада так и не удалось, вторая часть сделки, которая касается РФ, до сих пор не выполнена. "Мы ценим усилия, которые предпринимались [для реализации сделки] по линии ООН, <… > но, несмотря на это, <… >, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада", - сказал представитель Кремля. "Те условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были", - добавил Песков.

"Как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому в целом условия для продления относительные", - констатировал пресс-секретарь президента РФ. "Это [продление сделки] своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены", - заключил он.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена на 60 дней, на прежних условиях.