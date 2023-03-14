Песков: банковская система РФ застрахована от кризиса, который разворачивается в США

Департамент финансовой защиты Калифорнии ранее объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская банковская система в определенной степени застрахована от негативного воздействия кризиса в США санкциями, введенными ранее Западом в отношении России. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас практически нет, потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - ответил он журналистам на вопрос, могут ли проблемы в США "перекинуться" на банковскую систему России.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени острейшего финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является его фактическим повторением.