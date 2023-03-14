Что известно о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы МИД России Александр Грушко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал продление сделки жестом доброй воли с российской стороны и констатировал, что у ООН пока не получилось "пробить глухую стену" коллективного Запада в вопросе снятия ограничений для экспорта из РФ.

Как говорил после соответствующих консультаций в Женеве замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, Москва будет принимать решение о дальнейшем продлении сделки исходя из того, как выполняются соглашения с ООН о снятии препятствий для российского экспорта. Ранее РФ неоднократно подчеркивала, что эта часть договоренности не выполняется.

ТАСС собрал основное, что известно о продлении сделки.

Продление на 60 дней

Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней, хотя первая часть соглашения - о вывозе украинского зерна - предполагает возможность автоматического продления только на 120. Новый срок будет отсчитываться с 18 марта.

Источник ТАСС, знакомый с деталями переговоров, отмечал, что срок пролонгации соглашения не имеет значения - если его решили продлить на 60 дней, то по истечении этого срока "одна из сторон может поднять вопрос о ее прекращении".

По словам Грушко, сделка продлевается на прежних условиях, при этом Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед ней по второй части соглашений, "а это снятие всех санкций - прямых и косвенных - для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки". Замглавы МИД уточнил, что речь идет не только о перевозке товаров и доступе судов в иностранных порты, но и страховке, а также поставках в Россию "соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее".

Проблемы российского экспорта

Москва не раз подчеркивала, что украинская часть сделки реализуется, тогда как российский экспорт все еще заблокирован из-за санкций Запада. В частности, речь идет о санкциях против Россельхозбанка и удобрениях, заблокированных в европейских портах.

РФ требует отмены санкций Евросоюза против Россельхозбанка, в том числе его возвращения в международную систему SWIFT, чтобы упростить финансовое обеспечение экспорта. Брюссель неоднократно заверял, что не запрещает транзакции, "необходимые для закупок, импорта или транспортировки сельскохозяйственной продукции" из России, а Россельхозбанк может использовать альтернативные способы передачи финансовых сообщений (например, электронную почту или факс). По мнению источника ТАСС, западные страны не хотят вновь подключать российский банк к SWIFT из опасения, что это будет использовано не только для операций в сельскохозяйственной сфере.

Кроме того, в портах Латвии, Литвы, Нидерландов и Эстонии остаются 262 тыс. тонн российских удобрений. Ранее Москва заявила о готовности бесплатно передать их беднейшим странам, но до сих пор была отправлена только одна партия - 20 тыс. тонн - в Малави. Как отметил Грушко, "создаются искусственные препятствия, проволочки".

Еще одну инициативу Москвы - возобновить экспорт по трубопроводу Тольятти - Одесса аммиачных удобрений - блокирует Киев из политических соображений, сообщал источник ТАСС.

Реакция ООН, Турции и Украины

В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России, и заверили в своей приверженности реализации зерновой сделки, включая упрощение российского экспорта. Всемирная организация "последовательно" работает с частным сектором и западными странами, чтобы добиться полного выполнения российской части сделки, "но, очевидно, многие вещи находятся не во власти ООН", говорил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН также запросила "письма с заверениями от некоторых правительств", чтобы бизнес не отказывался от сделок с РФ.

На Украине утверждали, что продление сделки на два месяца противоречит прежним договоренностям. Кроме того, как рассказывал источник ТАСС, Киев добивался увеличения количества портов, из которых в рамках соглашения вывозится украинская сельскохозяйственная продукция (сейчас их три - Одесса, Черноморск и Южный).

В Минобороны Турции во вторник заявили, что Анкара приветствует продление зерновой сделки на новый срок. Договоренности - важная инициатива по урегулированию всех кризисов путем диалога, поэтому ее необходимо продолжать, отметили в ведомстве.

Заключение зерновой сделки

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Она состоит из двух частей - соглашений о вывозе украинского зерна по Черному морю (их подписали ООН и Турция отдельно с Россией и Украиной) и меморандума, подписанного РФ и ООН, о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Первая часть сделки была рассчитана на 120 дней с возможностью автоматического продления, если не будет возражений сторон, вторая - на три года.

РФ приостановила свое участие в сделке после того, как Украина 29 октября 2022 года атаковала в Севастополе российские корабли и суда, задействованные в работе коридора для вывоза украинского зерна. Как подчеркивали в Москве, маршрут атаки частично пролегал по этому коридору. Российская сторона потребовала гарантий, что для ее судов не будет создаваться угроз. Украина передала такие гарантии через ООН и Турцию, и РФ 2 ноября возобновила участие в соглашении.

17 ноября 2022 года сделка была продлена на 120 дней на прежних условиях, так как каких-либо возражений стороны не высказывали. Вместе с тем Москва подчеркивала, что договоренности о вывозе украинского зерна и выполнение второй части соглашений взаимоувязаны.