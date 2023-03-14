"Автоваз" возобновил продажи внедорожника Niva Bronto

Стоимость автомобиля начинается от 1,18 млн рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto, говорится в сообщении компании.

"Lada объявляет о возобновлении продаж модели повышенной проходимости Niva Bronto, выпускаемой дочерней компанией АО "Автоваз" - АО "ПСА Вис-авто", - говорится в сообщении.

В "Автовазе" отметили, что автомобиль обладает улучшенными характеристиками, среди которых усовершенствованная геометрия кузова, усиленная задняя ось и доработанные амортизаторы. При этом все доработки сертифицированы и выполнены в рамках ПДД и заводских предписаний, отмечается в сообщении.

Niva Bronto доступна в двух вариантах - Luxe и Prestige. Стоимость автомобиля начинается от 1,18 млн рублей.

По данным производителя, продажи автомобилей бренда по итогам февраля 2023 года составили 23,4 тыс. авто, что на 4,7% выше показателя февраля 2022 года. По итогам 2022 года "Автоваз" реализовал 188,6 тыс. авто, что на 46% меньше, чем в 2021 году.