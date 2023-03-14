Энергетический форум ШОС пройдет в Астане в октябре

Глава Министерства энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева разрабатывают энергетическую стратегию ШОС

АСТАНА, 14 марта. /ТАСС/. Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана в октябре текущего года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Глава ведомства Болат Акчулаков в формате видеосвязи принял участие в третьем совещании министров энергетики членов организации, проходившем под председательством Индии. "Председательство в органах ШОС в июне 2023 года переходит к Казахстану от Индии. В связи с этим министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков пригласил коллег из профильных министерств государств - членов ШОС принять участие в Энергетическом форуме ШОС, который состоится в октябре 2023 года в Астане", - говорится в сообщении.

Акчулаков отметил, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.

"В рамках заседания был принят документ о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики государств - членов ШОС - совместное заявление по новым видам топлива и моделированию в энергетическом секторе. Документ позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и технологическое, в секторе новых видов топлива с целью объединения усилий развивающихся стран-производителей и потребителей топлива, а также поспособствует разработке инклюзивной энергетической политики и определению целей по преобразованию энергетических систем", - пояснили в пресс-службе.