Ливанский фунт упал до рекордно низкой отметки

Обменный курс составил 100 тыс. ливанских фунтов за $1

БЕЙРУТ, 14 марта. /ТАСС/. Обменный курс ливанского фунта понизился во вторник до рекордно низкой отметки: с 93 тыс. до 100 тыс. за $1. Как сообщил телеканал Al Jadeed, падение стоимости национальной валюты произошло на фоне возобновления с 14 марта бессрочной забастовки, объявленной Ассоциацией ливанских банков (АЛБ). Такое решение принято в ответ на меры судебных властей, которые проводят допросы директоров и членов правления частных банков в рамках ведущегося расследования о финансовых злоупотреблениях в банковской сфере.

Забастовка АЛБ началась 2 февраля, когда стало известно о намерении властей провести в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) аудит 14 крупных банков в связи с обвинениями в незаконном переводе валюты за рубеж. 27 февраля АЛБ прервала на две недели забастовку по просьбе премьер-министра Наджиба Микати, учитывая "сложную экономическую ситуацию в Ливане и необходимость предоставления банковских услуг гражданам в конце месяца".

АЛБ устраивала предупредительные забастовки с 16 по 26 сентября и с 7 по 12 октября в знак протеста против попыток захвата банковских офисов недовольными вкладчиками, которые требовали выдачи им наличности со счетов, замороженных с 2019 года из-за финансового коллапса. Ассоциация не добилась от правительства усиления охраны банковских учреждений, и с октября прошлого года обслуживание клиентов в банках велось исключительно по предварительной записи.

В среду, 15 марта пройдет первое судебное слушание по делу управляющего Центральным банком Ливана Риада Саляме, которому предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обогащении. В финансовые махинации, связанные с подделкой документов и уклонением от налогов, втянуты помощница управляющего Марианна Ховейк и его брат, бизнесмен Раджа Саляме, которые также будут привлечены к судебной ответственности.

Судебный иск против 72-летнего Саляме, который занимает пост главы ЦБ Ливана с 1993 года, инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима". Высокопоставленного чиновника обвиняют также в проведении ошибочной денежно-кредитной политики, приведшей к обвалу национальной валюты.

С октября 2019 года, когда страна погрузилась в беспрецедентный социально-экономический кризис, курс доллара вырос по отношению к ливанскому фунту в 66 раз.