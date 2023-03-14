Куба прорабатывает инициативу РФ по расчетному центру на базе цифрового песо

Посол страны в России Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщил, что Куба положительно относится к выдвинутому российской стороной предложению

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Куба положительно относится к выдвинутому российской стороной в ходе деловой встречи в Гаване предложению создать расчетный центр на базе цифрового песо, инициатива РФ прорабатывается. Об этом заявил во вторник журналистам посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

"Я знаю, что вопрос прорабатывается, мы положительно относимся к этому предложению. <...> Нужно определенное время, нужно, как вы сказали "прорабатывать", я думаю, что это перспективное направление, и мы сможем дойти до такого момента", - сказал посол, комментируя соответствующую инициативу.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил ТАСС о том, что Россия и Куба допускают варианты взаиморасчетов в рублях и криптовалютах для облегчения сотрудничества на фоне санкций против обеих стран.