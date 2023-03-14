Bloomberg: мировой финансовый сектор потерял $465 млрд после банкротства банка SVB

Региональный банковский индекс KBW Regional снизился на 7,7%, что стало самым резким падением с июня 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Капитализация мирового финансового сектора за два дня после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) снизилась на $465 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, больше всего пострадали региональные американские банки. Региональный банковский индекс KBW Regional снизился на 7,7%, что стало самым резким падением с июня 2020 года. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал на 3,1%. Котировки акций японского банковского холдинга Mitsubishi UFJ снизились на 8,6%, южнокорейской компании Hana Financial Group - на 3,9%, австралийской ANZ Group Holdings - на 1,5%.

По мнению главного исполнительного директора банка Credit Suisse Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джона Вудса, финансовые рынки в настоящий момент "ходят по тонкому льду". Из-за потрясений в банковской отрасли Федеральная резервная система (ФРС) США "возьмет паузу" для проработки денежно-кредитной политики, считает он.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.