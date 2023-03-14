14 марта, 11:44

Случаев ухода с рынка российских фармпроизводителей не зафиксировали

Для решения части проблем некоторые компании рассматривают запуск производства в соседних странах ЕАЭС, сообщил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Случаев ухода с рынка российских фармпроизводителей в 2022 году не зафиксировано, для решения части проблем некоторые компании рассматривают запуск производства в соседних странах ЕАЭС. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в кулуарах XX Аптечного саммита "Эффективное управление аптечной сетью".

"Таких случаев мы пока не видели. Но многие смотрят на ближайших соседей, чтобы минимальное производство иметь в том же Казахстане, Узбекистане. Часть проблем тогда может уйти", - сказал он.

Сотрудничество российских фармпроизводителей с зарубежными партнерами продолжается, но сохраняется ряд трудностей. Среди них - возросшие сроки поставок продукции из-за рубежа, проблемы с платежами, оборудованием, отметил Дмитриев.

Российские производители продолжают переориентацию на поставщиков из дружественных стран, в этом направлении проведена большая работа, добавил эксперт. 

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Россия
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