Россия призвала другие страны к расширению деполитизированного диалога в сфере энергетики

Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что этот диалог может состояться в том числе на базе ШОС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр энергетики России Николай Шульгинов призвал другие страны расширить деполитизированный диалог в сфере энергетики, в том числе на базе ШОС. Об этом он сказал на третьем совещании министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Минэнерго.

"Для формирования общего энергетического будущего необходим широкий деполитизированный диалог между странами", - сказал Шульгинов, чьи слова приводят в Минэнерго.

По словам министра, возрастает количество новых вызовов и угроз в цифровом пространстве, увеличилась интенсивность атак на информационные ресурсы, в том числе на объекты критической информационной инфраструктуры.

"Расширение сотрудничества на пространстве ШОС - это наша стратегическая, внеконъюнктурная задача. Работаем над ее реализацией как в восточном, так и южном направлениях", - отметил Шульгинов.

В частности, по его словам, страны объединения сформировали комплекс крупнейших энергетических проектов Евразии, включая модернизацию и строительство взаимосвязанной энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры на континенте.

"Наша работа должна быть направлена и на расширение новых форматов сотрудничества. Мощнейший энергетический потенциал и успешное развитие энергетического сотрудничества формирует основу для дальнейшего расширения взаимодействия на пространстве ШОС в других секторах экономики. Энергетика может выступить локомотивом для развития смежных сфер, и, я уверен, что совместными усилиями нам это удастся", - заключил Шульгинов.