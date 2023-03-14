Дерипаска ожидает скорого удвоения дефицита федерального бюджета США

Это может произойти, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объемах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Олег Дерипаска считает, что в скором времени дефицит федерального бюджета США может удвоиться в случае, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объемах. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, а значит, дефицит федерального бюджета США уже скоро удвоится", - написал Дерипаска.

Кроме того, по его мнению, в ближайшие месяцы возникает риск потери статуса обладателя кредитного рейтинга AAA, хотя он уже не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а "является, скорее, элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере".

Дерипаска напомнил, что государственные финансы США находятся в чрезвычайно уязвимом положении с $32 трлн долга и двукратным ростом процентных ставок по новым заимствованиям за последний год. Расходы правительства на выплату процентов по своему долгу растут ускоренными темпами - только в четвертом квартале прошлого года на эти цели были потрачены рекордные $213 млрд, отметил он.

Дерипаска подчеркнул, что в текущих условиях "денег не хватит не только на войну, а тем более с Китаем, но и на продолжение политики по смене не устраивающих администрацию США режимов по всему миру".