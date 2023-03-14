Эксперт: объем выпусков ЦФА в РФ достиг 2 млрд рублей менее чем за год

Генеральный директор "Атомайз" Екатерина Фроловичева отметила, что на российском рынке сейчас преобладает класс долговых инструментов, а не инвестиционный, однако инвестиционный класс инструментов может обогнать долговой, если удастся создать комфортные условия

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ происходят менее года, а объем выпусков достиг порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщила генеральный директор "Атомайз" (входит в группу "Интеррос") Екатерина Фроловичева.

"Если резюмировать, этому рынку меньше года, а объем выпусков сейчас, я думаю, под 2 млрд совокупно наберется. Это вытекает из решений о выпуске на каждой из площадок, которая уже получила лицензию", - сказала она в ходе круглого стола в Общественной палате "Цифровые финансовые активы - новый инструмент привлечения ликвидности".

Как пояснила Фроловичева, 3 февраля 2022 года - дата появления первого оператора в реестре, однако, ее нельзя считать первым операционным днем, потому что налоговая составляющая заняла еще несколько месяцев, это означает, что выпуски ЦФА в РФ совершаются менее года.

Она также отметила, что на российском рынке сейчас преобладает класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Однако инвестиционный класс инструментов может обогнать долговой, если удастся создать комфортные условия, в том числе налоговые, и для такой функции как гибридное цифровое право. "Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами, либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", - добавила Фроловичева.

В материалах компании отмечается, что гибридные цифровые права (ГЦП) сочетают в себе свойства ЦФА и утилитарных цифровых прав (например, одновременно удостоверяют денежное требование и право требовать передачи вещи). В качестве гибридных цифровых прав в России могут быть выпущены стейблкойны (без возможности расчетов) и NFT.

Фроловичева отметила, что на рынке произошла деформация доверия инвесторов. Это значит, что для наполнения площадок ликвидностью необходимо создавать качественные инструменты, которые смогут привлечь инвесторов, и серьезно подходить к допуску эмитентов, гарантированность совершения сделок, обеспечивать уровень устойчивости и надежности как в случае с банками и брокерами, а также готовность быстро браться за интеграцию.

О возможностях цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов рассказал генеральный директор компании "Цифровые активы" Максим Трофимов. "С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как например, самыми популярными акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами и минуя посредников финансового рынка", - сказал он.

О реестре операторов ЦФА

3 февраля Банк России внес блокчейн-платформу "Атомайз" в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), 17 марта 2022 года в реестр были включены Сбербанк и финтех-компания "Лайтхаус". В июле 2022 года состоялся первый выпуск ЦФА на платформе Сбербанка. 2 февраля 2023 года реестр также пополнил Альфа-банк, а 9 марта "Системы распределенного реестра". Регулятор ранее отмечал, что рассматривает еще ряд заявок на включение в реестр.