Дума приняла закон о пониженных страховых взносах для промкластеров - участников СПИК

Принятым законом предусмотрено применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об установлении единого пониженного тарифа страховых взносов для промышленных кластеров, являющихся участниками специнвестконтрактов (СПИК) и отвечающих ряду условий. Документ инициирован правительством.

Закон направлен на установление нового режима работы промышленных кластеров и соответствующих мер господдержки, в том числе обеспечение низкого уровня фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров и предоставление им преференций по уплате страховых взносов. "В условиях возросшего санкционного давления со стороны иностранных государств отечественные промышленные предприятия сталкиваются с необходимость перестраивать ранее налаженные кооперационные связи, в том числе в целях замещения импортных оборудования, сырья, материалов и комплектующих. В связи с этим требуется ускорение реализации инвестиционных проектов, направленных на производство как конечной продукции, так и необходимых сырья, материалов и комплектующих", - говорится в пояснительной записке.

Принятым законом предусмотрено применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является Российская Федерация, если они заключены для реализации инвестпроектов по производству промышленной продукции. Минпромторг России будет формировать и вести реестры участников промышленных кластеров, а также будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра участников промышленных кластеров, в том числе основания для включения организации в этот реестр и исключения из него.

Применение единого пониженного тарифа страховых взносов предусмотрено в отношении работников, занятых в инвестиционном проекте, в течение не более семи лет и в размере, не превышающем объем затрат на реализацию инвестиционного проекта, и предполагает раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в инвестиционном проекте, и выплат другим работникам.

На компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением единых пониженных тарифов страховых взносов для участников промышленных кластеров бюджетам государственных внебюджетных фондов предполагается предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании. "В связи с предлагаемым установлением с 1 января 2023 года единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 0% свыше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов для участников промышленных кластеров увеличение объема межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов составит в 2023 году 0,2 млрд рублей, в 2024 году - 1,03 млрд рублей, в 2025 году - 1,93 млрд рублей", - указывается в документе.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.