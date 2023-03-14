Госдума одобрила во II чтении порядок дистанционного обращения за компенсацией вкладов

Закон устраняет необходимость идентификации личности заявителей исключительно по паспорту

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о возможности вкладчиков обанкротившихся банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дистанционно, в том числе через портал госуслуг, а также о возможности получения соответствующих выплат сразу на карту "Мир". Документ инициирован правительством.

Сейчас для получения выплаты страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) необходимо личное обращение вкладчика с предъявлением документа, удостоверяющего личность, в АСВ или уполномоченный им банк-агент. Законопроект устанавливает возможность обращения в АСВ в электронной форме, в том числе с использованием портала госуслуг.

Разработка закона предусмотрена планом по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающим обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в частности, услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и других финансовых организаций.

Закон устраняет необходимость идентификации личности заявителей исключительно по паспорту (или иному документу, удостоверяющему личность заявителя при личном обращении), в том числе прямо предусматривающие использование портала госуслуг. Документ устанавливает порядок обращения вкладчиков с требованием о выплате возмещения по вкладам, направляемым в электронной форме, а также порядок подтверждения личности обратившегося лица и тип электронной подписи, необходимой для подписания такого обращения. Также законопроект предусматривает возможность направления страхового возмещения в безналичной форме по реквизитам национального платежного инструмента (карты "Мир") в рамках национальной системы платежных карт, что расширяет способы получения страхового возмещения по вкладам.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в редакции второго чтения предполагается более жесткий формат взаимодействия АСВ с гражданами. В редакции первого чтения предполагалось использование простой электронной подписи, ко второму чтению предложен вариант, где используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, это делается для того, чтобы избежать возможных злоупотреблений, рассказал Аксаков.

Вторая поправка касается сроков введения: поскольку для реализации закона АСВ придется перенастроить свою электронную систему для взаимодействия с гражданами, агентству дается год для подготовки своей информационной системы к такой работе, пояснил Аксаков.

Также поправками ко второму чтению прописывается, что денежные средства фонда обязательного страхования вкладов направляются АСВ на финансирование выплат возмещения по вкладам и расходов, связанных с осуществлением функций по обязательному страхованию вкладов, а также на финансирование мероприятий, связанных с выполнением АСВ функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитных организаций. Совет директоров АСВ будет принимать решение о направлении средств фонда обязательного страхования вкладов на финансирование таких мероприятий. Предельный размер денежных средств, направляемых на такие мероприятий в отчетном периоде, не может превышать размер доходов от инвестирования временно свободных средств фонда, полученных в данном отчетном периоде.