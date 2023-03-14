Страны ОПЕК добывали в феврале на 927 тыс. б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть на 2,3 млн б/с и по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" в 2023 году

ТАСС, 14 марта. Страны ОПЕК в феврале 2023 года увеличили добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки (б/ с) - до 28,924 млн б/с, следует из мартовского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

При этом страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в соглашении ОПЕК+, увеличили добычу нефти в феврале на 4 тыс. б/с, до 24,489 млн б/с, но это на 927 тыс. б/с ниже договоренностей, предусмотренных сделкой.

Страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 года должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн б/с от августовского уровня. Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. При этом в ноябре страны ОПЕК уже добывали меньше, чем предусмотрено по новым квотам, почти на 1 млн б/с - тогда уровень производства составил 24,478 млн б/с. В марте реальный объем добычи странами ОПЕК составил 24,489 млн б/с, что на 927 тыс. б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Согласно отчету, в феврале добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) выросла на 59 тыс. б/с, до 10,361 млн б/с, что ниже плана в рамках сделки ОПЕК+ (10,478 млн б/с). ОАЭ сократили добычу на 4 тыс. б/с, до 3,042 млн б/с, что немного выше разрешенного уровня (3,019 млн б/с). Ирак в феврале уменьшил добычу на 25 тыс. б/с, до 4,487 млн б/с, немного перевыполнив при этом условия сделки ОПЕК+ по сокращению производства (квота Ирака составляет 4,431 млн б/с).

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов Организации стран - экспортеров нефти, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В феврале добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 4 тыс. б/с, до 700 тыс. б/с, в Ливии - на 16 тыс. б/с, до 1,164 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 17 тыс. б/с, до 2,571 млн б/с.

В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,9 млн б/с.

Прогноз по росту спроса на нефть

Организация стран - экспортеров нефти прогнозирует, что рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн б/с.

В ОПЕК при этом подчеркивают, что прогноз подвержен множеству неопределенностей, в числе которых тренды глобальной экономической активности и текущая геополитическая ситуация.

Организация также сохранила прогноз по росту добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году на уровне 1,4 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 67,2 млн б/с.

Как ожидает ОПЕК, основными драйверами увеличения предложения станут США, Норвегия, Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как в России добыча нефти может снизиться.