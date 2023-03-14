Правкомиссия одобрила покупку российских активов Nokian Tyres "Татнефтью"

Предварительная стоимость сделки составляет €286 млн

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку "Татнефтью" российских активов Nokian Tyres, говорится в сообщении финской компании. Предварительная стоимость сделки - €286 млн.

"Согласно постановлению правительственной комиссии РФ, общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Будет применяться фактический обменный курс рубля/евро, установленный Центральным банком России на день платежа", - отмечается в сообщении.

"Цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит €286 млн. Ожидалось, что первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составит около €400 млн, и на нее, помимо прочего, повлияют корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля к евро", - добавили в Nokian Tyres.