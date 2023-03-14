Счетная палата проверит использование субсидий, выделенных на помощь коренным народам

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова уточнила, что на поддержку развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока федеральные средства выделялись Федеральным агентством по делам национальностей и Минвостокразвития

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ по предложению комитета Госдумы по делам национальностей проведет проверку целевого использования средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Об этом сообщила во вторник на заседании думского комитета аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.

В материалах к заседанию комитета говорится о том, что комитет направил предложения Счетной палате с просьбой провести в этом году проверку использования средств, предоставляемых субъектам РФ, территории которых относятся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ (всего 28 регионов). Как пояснили представители комитета, подобные средства ранее не всегда использовались или использовались не по назначению.

"Посмотрим отдельно эту проблематику, потому что ее нужно смотреть комплексно. <...> Мы тогда в рамках уже исполнения по ГРБСам (главным распорядителям бюджетных средств - прим. ТАСС) и по госпрограммам <...> совместно с вами обсудим, как мы тогда дальше по этой вскрытой проблематике будем действовать, какой предмет может быть этого мероприятия и что мы действительно хотим там проверить", - сказала Трунова.

Она уточнила, что на поддержку развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока федеральные средства выделялись как Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), так и Министерством по делам развития Дальнего Востока и Арктики. Также, по ее словам, нужно обратить внимание и на "все министерства, которые так или иначе к этой тематике относятся".

В свою очередь глава думского комитета Геннадий Семигин отметил, что в условиях дефицита бюджета значение контрольных мероприятий Счетной палаты вырастает в несколько раз. "Нам нужно повышать эффективность расходования средств. Финансирование должно вестись там, где от него чувствуется мощный социально-экономический эффект. Простыми словами, деньги должны идти туда, где они в первую очередь влияют на социальное самочувствие людей", - сказал Семигин.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, на поддержку развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ было предусмотрено 156 млн рублей в рамках государственной программы ФАДН и 500 млн рублей - по программе Минвостокразвития России.