14 марта, 12:37

Премьер Грузии и представители компании Rothschild & Co обсудили создание финансового хаба

Стороны обозначили приоритеты и цели плана, а также затронули вопросы реализации стратегии

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и представители компания Rothschild & Co обсудили план преобразования страны в региональный финансовый хаб. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"На прошедшей в администрации правительства встрече обсуждали план действий по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб", - говорится в сообщении. На встрече обсуждали приоритеты и цели плана, а также то, как стратегия может быть реализована.

Гарибашвили подписал соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших в мире финансовых компаний Rothschild & Co в деле преобразования страны в финансовый хаб в декабре 2021 года. В апреле 2022 года представители компании передали премьер-министру разработанную стратегию, в которой, как сообщалось, расписаны конкретные шаги подобного преобразования, в том числе с учетом привлечения прямых иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест, внедрения современных финансовых и технологических новшеств, а также развития рынка капитала. 

Теги:
ГрузияГарибашвили, Ираклий
© Информационное агентство ТАСС
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