Фармпроизводители РФ предложили создать аптечные киоски в отдаленных населенных пунктах

При этом, по словам представителей отрасли, вопрос требует проработки

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Аптечные киоски с минимальным ассортиментом необходимых лекарств могли бы быть созданы в отдаленных российских населенных пунктах. Такое предложение высказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе выступления на XX Аптечном саммите "Эффективное управление аптечной сетью".

"У нас родилась идея сделать упрощенную систему и, может быть, попробовать как "пилот", сейчас мы эту тему проговариваем, по созданию социальных аптечных киосков, которые бы, с одной стороны, соответствовали обязательным лицензионным требованиям в плане персонала, набора необходимого торгового оборудования, с другой стороны, они бы были ограничены по возможности отпуска, например, рецептурных препаратов", - сказал он.

Эксперт отметил, что в настоящий момент существует проблема наличия аптек в отдаленных населенных пунктах. В ассоциацию поступили обращения о создании аптечных киосков в Калининградской и Московской областях (в Шатурском районе), в Приморье. В таких киосках могли бы продаваться безрецептурные препараты, рассказал он.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила ТАСС, что этот вопрос необходимо проработать. По ее словам, отдаленные населенные пункты имеют недостаточное лекарственное обеспечение. "Этим надо заниматься. Какие мы найдем для этого инструменты - это будет наша общая работа", - объяснила она.